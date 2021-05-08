موت الطفلة نهلة يتحوّل إلى قضية رأي عام… قيّدها والدها بالسلاسل وسجنها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الطفلة نهلة عصام عبد القادر العثمان، تلك الطفلة كما اشار المرصد السوري لحقوق الانسان، ذات الخمسة سنوات وبضعة أشهر، التي تحولت بوفاتها إلى قضية رأي عام، مع تعدد واختلاف الروايات ووجهات النظر انطلاقاً من الاتهامات لضلوع والدها بوفاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار ناشط سبق وقام بتصوير فيديو لجانب من حالة الطفلة نهلة لكنه لم يعرضه إلا بعد وفاتها، إلى أنه ارتاء إلى عدم نشره حينها بناء على طلب أهالي المخيم وخوفاً من ردة فعل والدها، وأضاف بأنه أرسل الشريط وتفاصيل حالة نهلة بالكامل لأحد مسؤولي الجهاز الأمني في المنطقة، والذي وعده بمتابعة الأمر كما قال، وجاء كلام الناشط بعد سيل من الاتهامات واللوم الذي تعرض له بسبب عدم نشر حالة نهلة والتطرق لها منذ تصوير الفيديو.

يذكر أن نهلة من أبناء بلدة كفرسجنة بريف إدلب، ونازحة مع والدها وزوجته إلى مخيم في بلدة كللي شمالي إدلب، ووالدها كان في صفوف هيئة تحرير الشام، بينما والدتها منفصلة عن أبيها ومقيمة في تركيا، وسبق وتعرضت نهلة لتعنيف على يد والدها من خلال قيامه بربطها ضمن سلاسل حديدية وحبسها، وحرمانها من أدنى حاجياتها وحقوقها كطفلة، فضلاً عن المعاملة السيئة على مرأى الناس، وذلك بحسب “المرصد السوري”.