فن ومشاهير

صورة صادمة للفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

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كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مايو - 2021 12:00 مساءً

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

أثارت صورة منتشرة للفنان تامر حسني في آخر ظهور له مع زوجته جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة جديدة تجمع كل من الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل.

وأثارت الصور الجديدة المتداولة جدلا كبيرا لدى المتابعين من ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغييرات الواضحة في شكلهما حتى أن البعض لم يستطع التعرف على هويتهما لو لم يذكر ذلك بالتعليقات والصور.

وحضر الثنائي سحورا رمضانيا في أول ظهور لبسمة بعد وفاة والدها وانتشرت صورهما بشكل كبير على كل صفحات الفانز والمتابعين الذي أبدوا استغرابهم من هذه الصور المسربة وانقسمت الاراء بين من رأوا ان الصور خضعت للتعديل بواسطة برنامج فوتوشوب وبين من رأى ان الثنائي خضع بالفعل لعمليات تجميلية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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