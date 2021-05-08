شكرا لقرائتكم خبر عن مش كلها سلبيات.. إلتون جون يروى كيف ساعده إغلاق كورونا على فقدان وزنه الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقي العالمي إلتون جون، عن أن الإغلاق ألهمه لإجراء إصلاح شامل للياقته البدنية، مشيرًا إلى أن فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم، جعلته يسير لمسافة 42 ميلاً خلال العام الماضى، وأعلن الموسيقي البالغ من العمر 74 عامًا، أن ما حدث هو الأنسب له منذ فترة طويلة، وحسب موقع الديلي ميل، تعهد جون بعدم زيادة وزنه بمجرد تخفيف قيود COVID، لافتًا إلى أنه يشعر بالارتياح الآن لأنه يمارس المزيد من الرياضة.



التون جون

كما تحدث صانع الموسيقى بصراحة عن معركته ضد مرض السكرى، مضيفًا أن وزنه يرتفع وينخفض ​​مثل "اليويو"، وقال: "لقد أصبحت لائقًا حقًا في فترة الإغلاق.. أمشي.. ألعب التنس.. كنت أرغب في الخروج من الجانب الآخر وليس بزيادة الوزن.. وعندما أعود في جولة أخري بعد انتهاء الفيروس سأكون الأصلح على الإطلاق".

والمغنى إلتون جون، والممثل مايكل كين، وهما اثنان من أشهر فنانى بريطانيا، شاركا - فى وقت سابق - فى دعاية طريفة تحث الناس على التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19، ويستغرق المقطع 90 ثانية، ويظهر فيه جون، (73 عاما)، وكأنه فى تجربة أداء تمثيلى، فيما يظهر كين فى مشهد آخر وهو يتلقى التطعيم.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن هيئة سك العملة الملكية البريطانية، أصدرت - فى وقت سابق - عملة معدنية تخلد مغني ومؤلف الأغاني البريطاني الشهير إلتون جون ليصبح ثاني فنان تكرمه بإصدار عملة تذكارية، وقام بتصميم العملة الفنان برادلي مورجان جونسون وهي تصور قبعة جون المميزة المصنوعة من القش وزوجا من النوط الموسيقية على شكل نظارته الشهيرة.

وأعرب جون عن سعادته قائلا: "إنه شرف عظيم أن يتم التكريم بهذه الطريقة.. السنوات القليلة الماضية تضمنت بعض اللحظات التي لا تنسى في مسيرتي وهذه علامة بارزة أخرى فعلا في رحلتي"، كما مُنح جون، لقب فارس، في عام 1998، وهو ثاني شخصية فنية يتم الاحتفاء به بموجب سلسلة أساطير الموسيقى في هيئة سك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى الروك، وباع جون أكثر من 250 مليون تسجيل مع أغنيات بارزة مثل (كاندل إن ذا ويند) و(يور سونج) و(بيني أند جيتس).