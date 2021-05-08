شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يتوعد أمير كرارة بالقتل.. فهل ينضم لعساف الغريب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت أحداث الحلقة 25 من مسلسل نسل الأغراب للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة الذى يعرض على قناة ON، لذروة التطور خاصة مع اتضاح الصورة بعد حلقة أمس.

وأصبحت أطراف الصراع الآن واضحة بشكل كبير إلى ما بعد القبض على غفران الغريب واتهامه بالاتجار في الأفيون، ومعرفة جليلة - مى عمر - أن عساف الغريب -السقا- هو من قام بالإبلاغ عنه وأخبرته أنه خسرها للأبد رغم تفضيلها له على زوجها غفران.



نسل الاغراب الحلقة 24 نسل الاغراب الحلقة 24

وفى مواجهة حزينة لحمزة الغريب -أحمد مالك- مع غفران بعدما أمر الأخير بقتل حبيبته فاطمة محاباة لابنه سليم -أحمد داش- وإحساسه بالتفضيل بينهما وأنه كان يتظاهر بحبه له من البداية إرضاء لجليلة، وتوعد حمزة وغفران بعضهما أنهما إذا تقابلا في يوم ما فلا بد أن يكون أحدهما مقتولا، وجسد أحمد مالك هذا المشهد بشكل حزين بعد تأكده أنه خسر والده الحقيقى والرجل الذى رباه وتسرب له إحساس اليتم بعد تأجج الصراع في تطور الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.