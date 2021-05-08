مواجهات القدس.. الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف التوتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل إلى التحرك "بشكل عاجل" لوقف التصعيد في القدس عقب المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والشرطة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، في بيان، إن "العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس".

وقبل أوروبا، دعت الولايات المتّحدة الأمريكية أيضا إلى "وقف العنف" في القدس عقب اشتباكات يعتبرها مراقبون الأعنف بالمدينة منذ سنوات.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنّ "الولايات المتّحدة قلقة للغاية إزاء المواجهات الجارية في القدس، والتي أفادت تقارير بأنّها أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى".

وأضاف برايس، في بيان، أنّ "العنف لا عذر له، لكنّ إراقة الدماء التي تحصل الآن مقلقة بشكل خاص"، لا سيّما أنها تحصل في الأيام الأخيرة من رمضان.

ولفت إلى أنّ واشنطن دعت المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "العمل بحزم لتهدئة التوتّرات ووقف العنف".

وفجر السبت، خيّم هدوء حذر على القدس الشرقية، وفق تقارير إعلامية.

وتأتي الاشتباكات وسط تصاعد التوتر بالقدس الشرقية والضفة الغربية، حيث قتل فلسطينيان، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب ثالث إثر محاولة مهاجمة موقع إسرائيلي، وفق تل أبيب.

وقبلها بيوم، قتل فتى فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بقرية قرب مدينة نابلس.