العراق يصطاد 3 من قيادات "داعش" في كركوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قيادات جديدة لـ"داعش" تسقط بمصيدة أمن العراق، في اعتقالات تضيق الخناق على فلول التنظيم الإرهابي بالبلاد.

وكالة الاستخبارات الاتحادية ألقت القبض، اليوم السبت، على 3 قيادات من داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني التابع للاستخبارات: "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء إرهابيين".

وأضاف البيان أن الإرهابي الأول "عمل أمنيا لما يسمى ديوان العسكر وكذلك مساعدا لأمني قاطع داقوق، ومن ثم تم تكليفه بإدارة أمور عوائل عصابات داعش من توزيع ما يسمى الكفالات عليها".

أما الثاني، فـ"عمل إداريا لما يسمى ديوان العسكر ومعاون الإداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك، قبل تكليفه بنقل المواد الغذائية إلى العصابات الإرهابية في وادي الشاي، وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائلهم".

فيما عمل الإرهابي الثالث ضمن ما يسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق والدوز.

ووفق البيان نفسه، جرى اعتقال الإرهابيين خلال عملية استباقية في "وادي الشاي" بمحافظة كركوك شمالي البلاد، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

ويأتي اعتقال الإرهابيين الثلاثة غداة إعلان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل 3 من قيادات التنظيم واعتقال رابع في عمليات متفرقة شملت مناطق بالعاصمة بغداد.

وقبل أكثر من أربع سنوات، أعلنت بغداد القضاء على داعش الذي اجتاح أراضيه عام 2014، لكن فلول التنظيم في العراق وسوريا لا تزال تمثل تهديدا أمنيا.



واستعاد داعش تكتيكاته السابقة باعتماد الهجمات الإرهابية، قابلتها بغداد برفع وتيرة عملياتها الأمنية والعسكرية، بمساندة من قوات التحالف الدولي، لمطاردة فلول التنظيم.