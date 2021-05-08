سيارات رياضية نادرة بـ3 مقاعد.. قدرات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات الرياضية بثلاثة مقاعد، بقدرات استثنائية للمحرك منحتها قوى خارقة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم مجموعة نادرة من تلك السيارات.

وضمت القائمة، طراز McLaren F1، الذي يعد من أفضل السيارات الرياضية في تاريخ الصناعة، وإلى جانب طرحه بثلاث مقاعد، توفر بمحرك V12 ينتج قوة 618 حصانا بسعة 6.1 لتر.





وأيضا،طراز Matra-Simca Bagheera الذي طرح بثلاثة مقاعد، بخلاف محركه المتواضع في الحجم والقدرات.





ومن مكلارين ضمت القائمةطراز McLaren Speedtail وتوفر بمحرك خارق ينتج قوة 746 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.





ومن ماركة نيسان ضمت القائمة طراز كونسبت، هو Nissan BladeGlider الذي طرح عام 2013 بمحرك ينتج قوة 268 حصانا.





من بعده ضمت القائمة طراز Scuderia Cameron Glickenhaus SCG004S الرياضي موديل عام 2017 بعزم دوران 531 لفة/قدم.





وضمت القائمة طراز باسم Talbot-Matra Murena، وطرح عام 1980، وكان من السيارات الرياضية النادرة المتوفرة بثلاث مقاعد فقط، وتوفر بمحرك متواضع سعة 2.2 لتر.





ومن فيراري ضمت القائمة طراز Ferrari 365 P Berlinetta Speciale، الكلاسيكي، الذي توفر بمحرك V12 سعة 4.4 لتر.





في ختام القائمة، جاء طراز Aeon GT3 Spyder الذي طرح عام 2003 بمحرك رياضي فئة GT3.



