شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج نصر محروس يعلن عن موعد عزاء والده مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج نصر محروس عن موعد عزاء والده على صفحته الشخصية فيس بوك، مشيرًا إلى أنه من المقرر إقامته اليوم أمام ستوديو (إم ساوند1) الساعة 6 مساء، وذلك فى (6 على فهمى الزناتي- خلف مستشفى هليوبليس | مصر الجديدة).



نصر محروس

وكتب ابنه المنتج هانى محروس على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مع السلامة يا صاحبي، أنت كنت الدنيا كلها، وهتفضل الدنيا كلها، عمرى ماهنساك يا أعظم أب وصاحب وأخ.. سلام يا عمرى كله".

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى فى مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدى، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين المصريين.

واستكمل ابنه المنتج الفنى نصر محروس مسيرة والده، الذى عمل فى عالم الغناء والموسيقى فى سن مبكرة جداً، عندما كان يساعد والده، وعمل نصر محروس فى بداية الثمانينيات بتوزيع شرائط الكاسيت التى كان ينتجها والده، وكان معه شقيقه أمير محروس، وفى آواخر الثمانينيات قرر نصر محروس إنشاء شركته الخاصة بعدما شعر بقدرته على صنع النجوم واكتشاف المواهب الفنية ذات الإحساس النقى وتقديمهم للجمهور، وكانت أول اكتشافاته المطرب أمين سامى.