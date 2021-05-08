شكرا لقرائتكم خبر عن طفل "زكى شان" يعود للظهور من جديد بدور مدمن فى "ضل راجل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الطفل نهاد نور الذى اشتهر فى فيلم "زكى شان" للنجم أحمد حلمى بشخصية الطفل مراد، للظهور من جديد في دراما رمضان 2021 بعدما أصبح شابا وذلك بمشاركته في مسلسل "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال والذى يعرض حصريا على قناة الحياة.



نهاد نور



نهاد نور

ويجسد نهاد نور شخصية شاب يدعى عادل صديق سليم -محمد يسرى- وهو شاهد على زواج الأخير من ابنة ياسر جلال، ويقدم هذا الدور بشكل مختلف حيث يظهر متوترا طوال الوقت وغير متزن بسبب إدمانه المخدرات.

ورغم مرور 16 عامًا على عرض فيلم "زكى شان" للنجم أحمد حلمى والنجمة ياسمين عبد العزيز إلا أن الجمهور ما زال يتذكر ملامح نهاد نور التي لم تتغير كثيرا، ويعد دوره في "ضل راجل" بمثابة استكمال لمسيرته الفنية التي بدأها منذ طفولته.



نهـاد

يعرض مسلسل "ضل راجل" الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم في الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.