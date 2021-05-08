فن ومشاهير

إيمي سمير غانم تطالب جمهورها بالدعاء لوالديها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طالبت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالدعاء لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي، صورة تتضمن أدعية بالشفاء لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أرجو الدعاء".

وتضمنت كلمات الأدعية "اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية، اللهم داوي سمير غانم ودلال عبد العزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك".

وكان الإعلامي عمرو أديب، قال ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر ": "آخر الأخبار اللي عندنا أن الأستاذ سمير غانم تم نقله للمستشفى بالأمس بسبب الكلى وليس الكورونا.. اتنقل المستشفى بسبب تعب في الكلى وليس ".

وأضاف "أما الفنانة دلال عبد العزيز فما زالت تعاني من كورونا اللعينة، وإن شاء الله تبقى كويسة، نرجو الدعاء لهما بالشفاء، نحن نحب سمير غانم ودلال عبد العزيز وأسعدونا كتير".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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