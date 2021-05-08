مسلسل "الاختيار 2" يوثق مأمورية الواحات

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

بمزيج من الحزن والفخر، استقبلت أسر شهداء حادث الواحات البحرية في مصر، الحلقة الـ26 من المسلسل المصري "الاختيار 2".



المشاعر التي تخللها حزن شديد مع استعادة الأهالي لذكريات فقدان أبنائهم الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغاشم، دفعت بعض الأهالي لانتظار الحلقة قبلها بساعات، فيما فضل بعضهم تجنب مشاهدتها.

وتعود وقائع الحادث المعروف بـ"حادث الواحات" إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حين استشهد 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية في تبادل لإطلاق النيران مع إرهابيين أثناء مداهمة بالواحات البحرية، غرب القاهرة.

وعرضت حلقة اليوم، في أقل من 7 دقائق، تفاصيل دامية من معركة الواحات التي دارت رحاها بالهاون والأسلحة الثقيلة من جانب الإرهابيين الذين غدروا برجال الأمن بين الجبال.

وعرض المسلسل مشاهد مؤثرة لاستشهاد الأبطال، ومنهم الشهيد إسلام مشهور الذي أبلغ قائده بإصابته فطلب منه نطق الشهادة، ليجيبه مشهور برغبته في استكمال المعركة قائلا: "يلا بقى ننزل نتعامل (هيا نتحرك لمجابهة الإرهابيين)" قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مشاهد عدة وثقت بسالة الشهداء الأبطال، فكانت أبرز العبارات عند إصابة أحدهم "غطي مكانه" (خذ مكانه)".. بينما تدك أصوات الهاون الصفوف،

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حركت الحلقة مشاعر ملايين المغردين الذين عايشوا 4 شخصيات من الأبطال طوال أحداث المسلسل ومنهم "العقيد أحمد فايز، والمقدم أحمد جاد جميل، والمقدم محمد وحيد، والنقيب كريم أسامة فرحات