شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان: دور سيد الحلوانى فى "بين السما والأرض" كان مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد رضوان فى المارثون الرمضانى لهذا العام فى أكثر من مسلسل، حيث قدم شخصية سيد الحلوانى فى مسلسل " بين السما والأرض " للنجم هانى سلامة والنجمة دره، كما قدم شخصية عكاشة فى مسلسل " هجمة مرتده " للنجم أحمد عز والنجمة هند صبرى، وقدم أيضا دور عباس أبو خاطر فى مسلسل " اللى ملهوش كبير " للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضى، واستطاع تقديم الأدوار ببراعة فبالرغم من كونهم جميعا أدوار شر، إلا أنه استطاع تقديم كلا منهم بشكل مختلف ومتمكن، وأداء متزن رصين ينم عن موهبة ثقيلة.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال الفنان محمد رضوان، إن الذى رشحنى لدور سيد الحلوانى فى مسلسل "بين السما والأرض" المخرج محمد العدل، فقد عملت معه كضيف شرف فى مسلسل صاحب المقام، ودور سيد الحلوانى كان مسئولية كبيرة ألقت على أكتافى ومساحة كبيرة تعد المرة الأولى فى مشوارى أقدم مثلها، حيث كان فى صراع دائم مع بطل المسلسل هانى سلامة وهو صراع عقائدى وفكرى وأسرى، وبسبب ثقة المخرج محمد العدل فيه وأعطائى مساحة من الحرية أستطعت تقديمه بالشكل الذى ظهر للناس والذى أثنى عليه البعض .

وأضاف قدمت العديد من الأدوار الشبيهه بسيد الحلوانى، وكان أخرهم فيلم "إشتباك"، حيث قدمت فيه شخصية الشيخ رشوان، ومثل هذه الشخصيات موجودة فى حياتنا العادية وتعاملنا معها كثيرا تلك الشخصية التى لا تعرف المرونة فى التعاملات ولا ترى نفسها على خطأ أبدا، وتلقيت العديد من ردور الأفعال حول عملى ومنها ردور أفعال قاسية وردور أفعال أخرى تعاملوا معى وكأنى وجه جديد صاعد ولكن فى النهاية كل ردور الأفعال أسعدتنى، وأكثر ما أسعدنى أننى بالرغم من تقديم عده شخصيات إلا أنه لا يوجد شخصية شبه الأخرى ولم أخشي من تقديم أدوار الشر لأن من واجبنا كفنانين أن نجعل الناس ترى تلك الشخصيات .

وعن مشاركته فى "الإختيار 2" ، شرف كبير لى، وقد شاركت فى الجزء الأول منه وعندما تحدثوا إلى لتقديم مشهد فى الجزء الثانى لم أتردد لحظة وسعدت جدا بذلك، ولعل الصعوبات الوحيدة التى واجهتنى أن الشخصية لم تكن بلحية فى الجزء الأول، ودور سيد الحلوانى أطلقت فيه لحيتى فكان على أن أقوم بحلاقتها حتى أستطيع تقديم الشخصية، ولكن أحمد الله كان هناك مساحة من الوقت لإطلاقها مرة أخرى، وتابع أى دور أقدمه يعتبر بمثابة دور رئيسي بالنسبة لى فهدفى أن من يشاهد ولو مشهد أقدمه يعرف أننى إجتهدت وأشتغلت على كل تفصيله فى الشخصية لذا لا يهمنى أن أقدم دور كبير أم صغير .

وعن دوره فى مسلسل " اللى ملهوش كبير " قال: قدمت شخصية عباس أبو خاطر وهو شخص صعيدى ذو عزوه وسطوه وقد خطط لخطف إبن الخديوى بعدما خطف الخديوى إبنه وهو شخصية مختلفة أيضا، وتابع أريد أن أقدم كل أنواع الأدوار سواء طيب أو شرير أو ضعيف أو مهزوز فلا أريد أن أنحصر فى أدوار الشر فقط لأن مشكلتنا فى مصر هى القولبه .