شكرا لقرائتكم خبر عن هنا وجليلة وغزل .. ثلاثة شخصيات أشعلت صراعا فى دراما رمضان بين هؤلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما رمضان الحالي إثارة وتشويقا كبيرا في الأحداث على مدار الحلقات الماضية منذ بدء السباق الدرامي الحاصل، إلا أن العامل المشترك بين ثلاثة أعمال درامية خلال الموسم الدرامى، ممن ينالون متابعة كبيرة هو الصراع الدائر حول نجمات تلك الأعمال مع الفارق في كيفية وشكل هذا الصراع بكل عمل، مثلما يظهر على مدار عرض المسلسلات التي نتحدث عنها خلال السطور التالية ومع شخصيات ممثلة في "هنا وجليلة وغزل".

هنا ومسلسل "لعبة نيوتن"

على مدار الحلقات الماضية بمسلسل "لعبة نيوتن" جذبت شخصية "هنا" أنظار متابعى المسلسل بشدة، والتي تلعب دورها النجمة منى زكى، وذلك بعدما قابلت شخصيتها منعطفات كثيرة على مدار أحداث العمل حتى صارت حاليًا ما بين صراع كبير من جانب "مؤنس" الذى يلعب شخصيته الفنان محمد فراج منذ أن تعرف عليها بأمريكا وأحبها، حتى جاء إلى مصر ويحاول بكل قوة تطليقها من زوجها محمد ممدوح الذى يلعب دور "حازم"، حيث بات الصراع بينهما من أهم سمات العمل، ومحل ترقب من جانب متابعي العمل.



منى زكى بشخصية هنا



صراع حازم ومؤنس على هنا

جليلة بـ "نسل الأغراب"

ما أن بدأ مسلسل "نسل الأغراب" حتى كشف عن صراع كبير على "جليلة" اسم الشخصية التي تلعبها النجمة مى عمر، وهو الصراع الذى ظهر خلال الحلقات ما بين كل من عساف الغريب وغفران الغريب الذي يلعب أدوارهم على الترتيب النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث كشف العمل عن تعرض "جليلة" لمطبات كبيرة في حياتها وذلك بعدما تطلقت من "عساف" بعد دخوله السجن لتتزوج "غفران" وتعيش معه طيلة 20 عاما، ربى فيها ولدها من "عساف" بجانب ولده منها ليعيشوا كأنهم أولاده الاثنين.



عساف وغفران يتصارعا على جليلة

إلا أن الحلقات بعد ذلك وصلت إلى ذروتها بعدما شهدت إشعال شخصية "جليلة" الأحداث مرة أخرى، عقب طلب "عساف" من "غفران" اختيارها ما بين أن تكمل حياتها معه أم تظل مع "غفران"، لتفاجأ الجميع باختيار العودة إلى "عساف" وتعلل ذلك بخوفها من أن يشعل الأخير الدمار ويؤذى الابنين حالة عدم فوزه بـ "جليلة" في حين رأت أن "غفران" سيحرص عليهما ولن يؤذي أياً منهما.



مى عمر بشخصية جليلة

غزل في "اللى مالوش كبير"

مرة أخرى أمام صراع شرس على بطلة من بطلات هذا العام، وتلك المرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تتألق خلال دراما رمضان بشخصية "غزل" والتي تعيش بمسلسل "اللى مالوش كبير" حالة خاصة، حيث بدأت العمل مع زوجها الفنان خالد الصاوى الذى يلعب دور عابد تيمور، رجل الأعمال المليونير الذى جعل عائلتها طبقة غنية بفضل أمواله إلا أنه وفى المقابل يعامل غزل معاملة قاسية للغاية مع ضربها في كل حلقة وتعنيفها بشكل مخيف.



غزل وصراع الخديوى وعابد

حتى تقابل "سيف الخديوى" الفنان أحمد العوضى، لتتطور علاقتهما على مدار الحلقات من هروب بجانبه خوفاً من بطش عابد إلى قصة حب، تمر بتحديات عديدة منها دخولها السجن عقب خطة محكمة من عابد الذى أراد الانتقام منها عقب نجاحها في الحصول على الطلاق منه بواسطة سيف الخديوى، ومع مرور الحلقات نجح الخديوى في إخراجها من السجن، كما شهدت آخر الحلقات على زاجهما.