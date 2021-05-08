شكرا لقرائتكم فيروس كورونا وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثرا بإصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت اليوم الجمعة الموسيقار المصري جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت الحالة الصحية للموسيقار قد تدهورت، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة.

ووجهت عائلة الموسيقار المصري نداء إلى نقابة الموسيقيين وكافة النقابات الفنية، من أجل التدخل ومتابعة حالة سلامة، وبالفعل أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا أكدت فيه تكليف هاني شاكر لأعضاء المجلس بمتابعة حالة جمال سلامة.

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة تعاون مع الفنانة صباح في أغنية "ساعات ساعات"، وقدم لماجدة الرومي لحن "بيروت ست الدنيا"، كما تعاون مع سميرة سعيد وعدد كبير من نجوم الوطن العربي.