شكرا لقرائتكم خبر عن هانا جون كامين بطلة فيلم Red Sonja الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم الممثلة هانا جون كامين، المعروفة بدورها في فيلم "Ant-Man and the Wasp"، بـ لعب دور البطولة في فيلم الأبطال الخارقين الجديد Red Sonja، العمل الجديد سيكون من إخراج جوي سولوواي ("Transparent ")، ومن كتابة الثنائى سولواي وتاشا (كتاب مسلسل "Tomb Raider").

وقال سولواي في بيان: "هانا ممثلة موهوبة جدا نتابعها منذ سنوات وهي ريد سونيا، حيث أن نطاقها وحساسيتها وقوتها كلها صفات كنا نبحث عنها، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للشروع في هذه الرحلة معًا."

تم إنشاء Red Sonja في أوائل السبعينيات من قبل Roy Thomas و Barry Windsor-Smith لمجلات Marvel الكوميدية "Conan the Barbarian"، وسرعان ما أصبحت مشهورة بدرجة كافية للبدء على مسلسلها الخاص، وهذا يرجع جزئيًا إلى المهارات القتالية الهائلة للشخصية، بالإضافة إلى صراحتها الكبيرة.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم ينشر أي تفاصيل حول الفيلم الجديد، على أن يبدأ التصوير خلال العام الجارى، ومن المقرر أن تطرح أولى حلقاته في أواخر العام المقبل.

تم طرح فيلم "Red Sonja" في عام 1985، من بطولة بريجيت نيلسن (مع أرنولد شوارزنيجر في دور مساعد)، وإخراج ريتشارد فلايشر.