شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المنتج نصر محروس إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل، المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، والد كل من المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس، متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به منذ عدة أيام ودخل على أثره إلى المستشفى.

وكتب نجله المنتج هاني محروس على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مع السلامة يا صاحبي، انت كنت الدنيا كلها، وهتفضل الدنيا كلها، عمري ماهنساك يا أعظم أب وصاحب وأخ.. سلام يا عمري كله".

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى في مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدى، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين المصريين.

واستكمل ابنه المنتج الفني نصر محروس مسيرة والده، الذى عمل فى عالم الغناء والموسيقى في سن مبكرة جداً، عندما كان يساعد والده، وعمل نصر محروس في بداية الثمانينيات بتوزيع شرائط الكاسيت التي كان ينتجها والده، وكان معه شقيقه أمير محروس، وفي آواخر الثمانينيات قرر نصر محروس إنشاء شركته الخاصة بعدما شعر بقدرته على صنع النجوم واكتشاف المواهب الفنية ذات الإحساس النقى وتقديمهم للجمهور، وكانت أول اكتشافاته المطرب أمين سامى.