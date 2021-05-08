مصطفى حجاج عن محروس عبدالمسيح: توفي الأب والسند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان مصطفى حجاج، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، المنتج الموسيقي الكبير محروس عبدالمسيح، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 8 مايو، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر مصطفى صورة تجمعه بمحروس، ظهر خلالها وهو يقبله، معلقًا "توفي إلى رحمة الله الأب والسند، صاحب النصيحة والفضيلة والكلمة الطيبة، الرجل الطيب الأستاذ محروس عبد المسيح، والد كلا من: أ/ نصر محروس، أ/ هاني محروس، أ/ أمير محروس، أ/اميرة محروس، أ/ نيرمين محروس، ربنا يرحمه برحمته الواسعة في هذه الأيام المفترجة".

وأعلن خبر الوفاة نجله المنتج والمخرج نصر محروس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "انتقل إلي الأمجاد السماوية أبويا الغالي ونور عيني محروس عبد المسيح، زوج السيدة ماتيلدا شاكر، ووالد كل من نصر، أمير، هاني، نادية، أميرة ونرمين.

وتابع "لِأَنَّنَا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ. رُومِيَةَ ١٤: ٨".

جدير بالذكر أن المنتج محروس عبدالمسيح واحد من أشهر المنتجين في مجال الموسيقى تعاون مع كبار نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي، بينهم "عدوية، محمد رشدي، محرم فؤاد، شفيق جلال، كارم محمود".