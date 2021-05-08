أيمن بهجت قمر يطلب الدعاء للمنتج محروس عبدالمسيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 8 مايو، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أيمن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وانا اليه راجعون، البقا ءلله فى وفاة والد اخواتي نصر وأمير وهاني محروس، المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، ربنا يصبركم ويجعل مثواه الجنة. رجاء الدعاء".

وأعلن خبر الوفاة نجله المنتج والمخرج نصر محروس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "انتقل إلي الأمجاد السماوية أبويا الغالي ونور عيني محروس عبد المسيح، زوج السيدة ماتيلدا شاكر، ووالد كل من نصر، أمير، هاني، نادية، أميرة ونرمين.

وتابع "لِأَنَّنَا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ. رُومِيَةَ ١٤: ٨".

جدير بالذكر أن المنتج محروس عبدالمسيح واحد من أشهر المنتجين في مجال الموسيقى تعاون مع كبار نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي، بينهم "عدوية، محمد رشدي، محرم فؤاد، شفيق جلال، كارم محمود".