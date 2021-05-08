وفاة المنتج الكبير محروس عبدالمسيح بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي قبل قليل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 8 مايو، المنتج الموسيقي الكبير محروس عبدالمسيح، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن خبر الوفاة نجله المنتج والمخرج نصر محروس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "انتقل إلي الأمجاد السماوية أبويا الغالي ونور عيني محروس عبد المسيح، زوج السيدة ماتيلدا شاكر، ووالد كل من نصر، أمير، هاني، نادية، أميرة ونرمين.

وتابع "لِأَنَّنَا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ. رُومِيَةَ ١٤: ٨".

جدير بالذكر أن المنتج محروس عبدالمسيح واحد من أشهر المنتجين في مجال الموسيقى تعاون مع كبار نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي، بينهم "عدوية، محمد رشدي، محرم فؤاد، شفيق جلال، كارم محمود ومحمد قنديل".