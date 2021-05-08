"إن العين لتدمع".. محمد منير ينعي الموسيقار جمال سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى النجم محمد منير، الموسيقار جمال سلامة، الذي وافته المنية يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب منير، عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا جمال سلامة لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله".

جدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة، نقل منذ أيام قليلة إلى مستشفى الهرم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته كانوا يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه.

وحصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.