"ستظل حاضرا بروحك الجميلة".. هكذا نعى نجوم الفن الموسيقار جمال سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الموسيقار جمال سلامة، الذي وافته المنية يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

نرصد لكم نعي النجوم للموسيقار الراحل جمال سلامة في التقرير التالي:

محمد منير

كتب الفنان محمد منير، عبر حسابه على "تويتر": "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا جمال سلامة لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله".

سميرة سعيد

كتبت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها على تويتر: "‏قضيت اليوم ساعات وأنا أحاول نعي جمال سلامة.. لا الكلمات تكفي ولا تعبر، ولا يمكنني اختصار مشواري الناجح معه ولا الكتابة عن عبقريته الفنية أو ذكرياتي الجميلة الصعب حصرها معه في مجرد جملتين.. جمال سلامة.. ستظل حاضرا بروحك الجميلة.. رحمة الله عليك".

محمد رحيم

الملحن محمد رحيم، كتب عبر حسابه على تويتر: "‏أتقدم بخالص وأحر التعازي لأسرة وجمهور الموسيقار المصري والعربي الكبير د/جمال سلامة.. نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

مروة ناجي

كتبت الفنانة مروة ناجي، عبر حسابها على تويتر: "‏البقاء لله وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى أنعي أستاذي وصاحب أكبر فضل عليا بعد ربنا، الموسيقار الكبير جمال سلامة بعد إصابته بفيروس كورونا.. اللهم لا اعتراض على قضاء الله ولا لنا سوى الدعاء.. اللهم ارحم موتانا وأغفر لهم وتغمد روحهم الجنة.. أمين يا رب العالمين".

هاني مهنا

الموسيقار هاني مهنا، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "البقاء لله وحده توفي إلى رحمة الله تعالى صديقي الموسيقار جمال سلامة".

جدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة، نقل منذ أيام قليلة إلى مستشفى الهرم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته كانوا يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقي في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه.

وحصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.