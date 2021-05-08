شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد الحلقة 27 من "ضل راجل" مقتل ياسر جلال بعد إطلاق النار عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة 26 من مسلسل "ضل راجل" بإطلاق النار على ياسر جلال بعدما باغت ياسر محمد عادل فى بيته، ويعتدى عليه بالضرب، ويطلب منه ورقة الزواج ويشهر في وجهه سلاحا لتعترف صديقته بأن الفيديو والورق في الخزينة، وتحت تهديد السلاح تفتح الخزينة ويحصل جلال على ورقة زواج ابنته والفيديو الذى يثبت الاعتداء عليها، ويسأله عن الطفلة فيعترف بأن خليل بك قتلها، وأثناء خروجه يطلق عمرو النار عليه، فهل يودع ياسر جلال أحداث المسلسل، أم أن للمؤلف أحمد عبد الفتاح رأى آخر ؟

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، ذهاب جلال إلى بيت حازم متخفيا في زى عامل ديلفرى، ويجد عادل "نهاد نور" ويهدده بالقتل إن لم تكلم، ويسأله هل كان شاهدا على عقد زواج شهد وسليم؟ فيجيبه بنعم. ويخبره أن حازم هو من خطف ابنة شهد "رنا رئيس" وخلال حديثه معه يسقط على الأرض ويتوقف نبضه، ويسرع جلال بالهرب .

من ناحية أخرى، يحاول الضابط محمود عبد المغنى إبداء إعجابه بالطبيبة ملك "نور اللبنانية" ويعزمها على الغداء تمهيدا لطلبها للزواج. وتزورها عمتها فى منزلها وتأخذ رأيها فى أمر الزواج من الضابط محمود عبد المغنى، وتطلب منها أن تعطى له فرصة.

يطلب حازم "علاء عرفة" من والد نادين الزواج منها لكنها ترفض بسبب أخلاقه وما فعله صديقه سليم "محمد يسرى" وتقول له كيف يمكن أن تستأمنه على ابنتها بعد كل تلك الجرائم ؟ ويحاول حازم التأثير على نادين ويطلب منها الزواج دون علم والدتها .

يطارد ياسر جلال ، حازم "علاء عرفة" بسيارته ويمسك صاعق كهربائى ليصعقه به قبل أن يسقط على الأرض .

يعود سليم وغادة من شهر العسل، ويستقبلهما والدها "خليل بك"، ويدعو الأخير والدة سليم لتناول العشاء معهم، وتصل المعلومة إلى الضابط محمود عبد المغنى الذى يسرع لضبط وإحضار سليم "محمد يسرى" في قضية التعدى على شهد "رنا رئيس" وخطف طفلتها.

وفى منطقة خالية يضع جلال ، الشاب حازم في حفرة على الأرض ليهدده بدفنه حيا إن لم يتكلم ويعترف بكل شيء، ويعترف بأن عمرو "محمد عادل" طالبهم بإنكار زواج شهد وسليم وهددهم بالفيديو الذى صور ليلة التعدى على شهد .

يذهب الضابط محمود عبد المغنى إلى فيلا "خليل بك" والد غادة، ويخبرهم أن معه إذنًا من النيابة بضبط وإحضار سليم "محمد يسرى" بتهمة خطف ابنة شهد، والاعتداء عليها لإخفاء جريمته .

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.