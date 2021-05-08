شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 25.. سيد رجب يكشف لريهام حجاج كل الألغاز ويطمئنها على ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 25 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى جاءت بعنوان "النصيب غلاب" بغضب ريهام حجاج وتوبيخها جوهرى "محمد الشرنوبى" على تركه سعيد شقلباظ "حسن عبد الله" يذهب إلى حسنى عند الخيالة وهو يعرف أن أحدهما سيقتل الآخر، وتسرع المجموعة للحاق بهما.

ينادى شقلباظ على حسنى ويخرج له الأخير وكل منهما تبدو عليه علامات الغضب ويسعى للثأر من الآخر، يصوب حسنى النار على سعيد شقلباظ ويصيبه فى كتفه ويتفاداها سعيد، وخلال اشتباكهما يتحدثان عن إجلال وخيانتها لحسنى ويقول سعيد له إنها كانت تحبه لكنه تغير منذ أن عمل مع فتحى "سيد رجب" ولذلك خانته، يضرب كل منهما الآخر، ويوشك حسنى أن يفتك بسعيد حتى أمسك الأخير بحجر وضربه على رأسه ، لتصل ريهام حجاج على رأس المجموعة ليجدوا حسنى قتيلا.

تنتقل الكاميرا إلى سيد رجب فى بيته ومعه الطفلة فريدة ابنة ريهام حجاج، ويبدو أنه يرعاها ويحضر لها الإفطار ويعاملها معاملة طيبة.

تبدأ المجموعة في دفن جثمان حسنى بعد قتله على يد سعيد شقلباظ . ويجد الأخير صندوق مرسل من فتحى "سيد رجب" به عدد من العُلب الصغيرة تحمل رسالة لكل فرد من المجموعة، تجتمع المجموعة ويأخذ كل فرد علبته ويبدو أن فتحى لديه رسالة لكل منهم .

تفتح ريهام حجاج الرسالة فتجد هاتفًا به فيديو مصور لابنتها فريدة تقول فيه: "وحشتينى يا ماما ، أنا كويسة وقاعدة هنا مع عمو فتحى"، كما يرسل فتحى رسالة لها يقول فيها: "كل اللى بتفكرى فيه صح.. أنا جمعتكم كلكم عشان تتخلصوا من عائلة مخلوف". وتكشف الأحداث زواج فتحى "سيد رجب" من نعمت "سلوى خطاب" .

ويكشف مشهد عن دفع فتحى "سيد رجب" دية للخيالة بعد قتل جوهرى "محمد شرنوبى" لكبيرهم عندما ذهب لتخليص ريهام حجاج من بين أيديهم . كما تكشف الأحداث حب آدم "محمد علاء" لـ قمر "ريهام حجاج" وغيرة جوهرى "شرنوبى" الذى يلومها على ذلك.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.