شكرا لقرائتكم خبر عن "هجمة مرتدة" 25.. رسالة من أنقرة تفيد محاولة المصريين إجهاض خطة تقسيم المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة 11 مساء، أحداثا مثيرة، وذلك مع مقابلة هند صبرى "دينا أبو زيد" لشقيقة سيف العربى للمرة الأولى، بعدما ذهبت لمركز الجبرتى، من أجل حضور ورشة تحت قيادتها.



دبنا

أيضاً شهدت الحلقة الـ25 مقابلة ايزاك ونازلى "إنجى المقدم"، حيث أخبرته الأخيرة بأن هناك رسالة من أنقرة أتت تتضمن أن المصريين يحاولون إجهاض الخطة بأى طريقة، مؤكدة أنها ترى في نفس الوقت أن الخطة سيتم تنفيذها بأى شكل، والثروة الموجودة سيتم تقسيمها إذا لم تكن قُسمت بالفعل على الورق.



الحلقة 25 نازلى وايزاك

كما شهدت الحلقة قلق سيف العربي على أهله في مصر، حيث أبلغ ذلك للضابط رامى الذى قال له بدوره أن رفعت المسيرى يطمئنه بأنهم بجوار والدته، وفي حالة رغبته في زيارة سريعة سيُسمح له، إلا أنه رفض النزول قبل إكمال ما جاء لأجله.

وفى نهاية الحلقة تطورت الأحداث، حيث ذهب سيف لمقابلة ريكاردو الذى أخبر ايزاك بأنه في حالة شكه في سيف سيدفنه مكانه على الفور.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.