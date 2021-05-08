شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى مع ابنته: كل سنة وانتى طيبة يا أكتر بنت حبيتها في حياتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان شريف رمزي مجموعة من الصور الجديدة له مع ابنته "ليليا"، عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك"، وظهر خلالها وهو يحضتنها، تعبيرًا عن حبه وتعلقه بها بشكل كبير، وعلق قائلا: كل سنة وانتى طيبة يا أكتر بنت حبيتها في حياتى ربنا يحميكى ويحفظك.



شريف رمزى



تغريدة شريف رمزى



شريف رمزى وابنته ليليا



شريف رمزى وابنته



شريف رمزى وليليا ابنته

وأعلن الفنان شريف رمزي، منذ فترة تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس، وجاءت النتيجة سلبية للفيروس، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

وأصيب شريف رمزي بفيروس كورونا مؤخرًا، وقد طمأن جمهوره فى وقت سابق بعد ذلك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلاً إنه أجرى مسحة كورونا وثبتت إيجابيتها، حيث يعانى من أعراض، ولكن خفيفة، ويشكر الله على كل شيء وحاليًا حالته مستقرة.

ونصح شريف رمزى، الجميع بالحفاظ على صحتهم وتجنب التجمعات، التى تؤدي إلى الإصابة بالفيروس، متمنيا الدعاء للجميع.