شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 25.. سيف متهم بالسرقة وعمار المقدسى يعلم بخبر إنجاب زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة 11 مساء، أحداثا مميزة، حيث شهدت الحلقة إثارة كبيرة في بدايتها، وذلك مع بدايتها بإنجاب زوجة عمار المقدسى "أحمد صلاح حسنى" لابنهما حسن، كما تم إبلاغ تلك البشرى إلى عمار في سجنه الذى يمكث فيه بشرق أوروبا.



الحلقة 25

وعلى صعيد آخر تعرض سيف العربى لحيلة من جانب رجال عدنان، عقب وضع ساعة في جيبه ثم اتهامه بالسرقة، وذلك حتى يتم طرده من العمل، ثم يعملوا عليه ليتم تجنيده لحسابهم.



الحلقة 25 واتهام سيف بالسرقة

بعد ذلك قابل سيف العربى الضابط رامى "نور محمود"، وأخبره بما حصل، وأنه سيذهب إلى داوود من أجل تقريبه من بداية مهمته، كما شهدت الحلقة على صعيد آخر إعجاب ريكاردو بـ سيف العربى وحديثه إلى ايزاك حول مدى استفادتهم منه في خطتهم على العمل في سيناء وقناة السويس.



الحلقة 25 وسيف ورامى

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.