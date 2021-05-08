شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد مرشدى يحتفل بزفاف نجلته بحضور الأهل والأصدقاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء عائلية اتسمت بالفرحة والسعادة، احتفل النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، بحفل زفاف نجلته، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين للعروسين، التزاماً بالقيود التى فرضتها الدولة للتصدى لفيروس كورونا.

وظهر الداعية الإسلامى والمذيع مصطفى حسنى، فى الصور، وهو يتوسط العروسين، من أجل مراسم كتب الكتاب، وسط عدد من الأهل والمقربين، وبحضور والد العروس النائب محمد مرشدى.



حفل زفاف نجله النائب محمد مرشدى

وظهر فى الصور التى التقطت للعروسين عدد من أصدقائهم المقربين، لمشاركتهم فرحتهم، حيث ارتدت العروس فستان باللون الذهبى، وسط أجواء بسيطة اكتفى فيها العروسان بتصميمات من الورود لتزين حفل الزفاف.

وظهر العروسان فى صورهم التى التقطت لهم فى وضح النهار، مما يشير إلى أن حفل الزفاف تم إقامته قبل الإفطار، وسرعان ما استقبل العروسان تهنئات من أصدقائهم الذين سارعوا على مشاركة صورهم عبر حساباتهما المختلفة بمنصات السوشيال ميديا.