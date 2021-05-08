شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أغنية "ضالين" لـ محمد منير فى مسلسل "الاختيار 2".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسر الكينج محمد منير قلوب المصريين بتقديمه أغنية "ضالين"، التي تم عرضها في الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 2".

ونعا منير شهداء حادث الواحات الإرهابي الذي تم إعادة تجسيده خلال الحلقة الخامسة والعشرين من "الاختيار 2"، الحادث المأساوي الذي أفجع المصريين في أكتوبر عام 2017 وراح ضحيته استشهاد 13 ضابطا وثلاث مجندين في اشتباكات مع عناصر تكفيرية خططت لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية في أنحاء مصر.



محمد منير يغنى ضالين ووضع منير لمسته الخاصة في السباق الرمضاني عبر تقديمه أغنية "ضالين تاهوا في العنوان" والتي تقول كلماتها "الغدر صابكم يا نضر عيني، يا ورد مصر اللي اتقطف بدري"، وتم تسجيلها قبل ثلاث أسابيع وتغنى خلالها بكلمات الشاعر نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات.



محمدمنير اثناء تسجيل اغنية ضالين



محمدمنير تسجيل اغنية ضالين وحملت كواليس تسجيل الأغنية نفسها حالة من الحزن والتأثر لدى الكينج منير الذي لم يستطع منع نفسه من البكاء خلال غنائها تأثرا بذكريات حادثة الواحات المأساوية التي زلزت كيان الشعب المصري بأكمله وأعيدت له تلك الذكريات خلال تجسيدها بشكل حي وبالتفصيل خلال أحداث المسلسل، كما عبر منير عن فخره واعتزازه ببطولات الجيش المصري في حماية أرض الوطن من الإرهاب الغاشم قائلا: "ربنا يحفظ مصر وتحيا مصر والمجد للشهداء".



محمدمنير

"الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى ويجمع في بطولته عدد من النجوم، على رأسهم الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكى بجانب إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، إضافة إلى طارق صبري الذي قام بتجسيد دور الإرهابي خيرت السبكي.