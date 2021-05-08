شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 25.. ملثمون يطلقون النار على محمد إمام والآخر يتهم النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 25 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام، والذى يعرض يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث، حيث أقدم كل من الشيمى " محمد رياض " وعنتر الحلق " بيومى فؤاد "، والحاوى " أحمد حلاوة "، على زياره النمر " محمد إمام، فى معرض الذهب الخاص به، ولكن قابلهم النمر مقابله سيئة وتهكم عليهم ووصفهم بلصوص الصاغة، انفعل عنتر عليه ولكن بعد مشادة كلامية تركوه وانصرفوا.



محمدرياض مسللس النمر



محمدرياض



محمدامام

تهجم شخصان ملثمان على محل النمر وبدأوا فى إطلاق النار عليه، تبادل النمر معهما إطلاق النار، وأصاب أحدهم فى كتفه، ففر الاثنان هاربين على موتوسيكل ، خرج النمر للصاغة وهددهم أن سينتقم مما فعل ذلك ، وأتى رجال الصاغة له مستعدين أن يأخذوا حقه مما فعل فيه ذلك ولكنه رفض أن تدخل أى شخص وشكرهم .

تبين بعد ذلك أن من قام بتأجير أولئك الملثمين لقتل النمر هو عنتر الحلق " بيومى فؤاد " وهدده الشيمى " محمد رياض " أن يبعد عن عبد الله وأنه لو مسه أى سوء بسببه سينتقم منه ، وعندما جاءت الشرطة للنمر تسأله عن الشخص الذى يتهمه فى فعل ذلك قال لهم أنه لا يملك أعداء ولكنه يشك أن النمر من قام بذلك .

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.