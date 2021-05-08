الكينج محمد منير عن الحلقة الـ 25 من الاختيار 2: المجد للشهداء وتحيا مصر

بدأ مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، بتحرك قوات الشرطة يوم 30 أكتوبر 2017، إلى منطقة الواحات، ولكنهم وجدوا صعوبة فى الوصول إلى المكان المتمركز فيه العناصر التكفيرية وأثناء سير المدرعات، يشاهدهم أحد العناصر التكفيرية ويبلغ قائد التنظيم، التكفيرى الشيخ حاتم "عابد عنانى" بتحركات الشرطة، ليتحرك بصحبة التكفريين لمواجهتهم من فوق الجبل.

يطلق التكفيرى حاتم دانة آر بى جى تجاه المدرعة الأولى للقوات ويفجرها، يبدأ هجوم التكفيريين على الشرطة وسط إصابات شديدة من الضباط، والبعض الذى استشهد، فيما يواصل الإرهابيون الهجوم بأسلحة ثقيلة وسط مقاومة كبيرة وشجاعة من الضباط الذين أسقطوا عدد كبير من التكفيريين المختبئين فوق الجيل ويطلقوا الصواريخ والمتفجرات على مدرعات الشرطة.

استشهد ضباط المأمورية وعلى رأسهم أحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى، وأحمد جاد "أحمد رفعت"، وكريم "عمر زكريا" وأحمد عبد الباسط "عمر مصطفى متولى، وباقى الضباط فى المأمورية، بعدما تم التعامل معهم بأسلحة ثقيلة وصواريخ وار بى جى تسبب فى تفجير المدرعات وإصابة الضباط قبل إطلاق الرصاص عليهم من قبل التكفيريين.

يصل التكفيريون إلى مدرعات الشرطة بعد تفجيرها واستشهاد شهداء حادث الواحات، للتأكد من قتل كل الضباط الموجودين، يخبر التكفيرى الشيخ حاتم "عايد عنانى" عناصره التكفيرية بعدم قتل العساكر حتى يعودوا إلى قياداتهم لحكاية ما حدث لهم، ليخرج النقيب أحمد شوشة "ويواجه التكفيريين بكل شجاعة ويضربوه بالرصاص، فيما يعود بعض المجندين من المأمورية.