شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبة نيوتن" الحلقة 25.. عائشة بن أحمد مصابة بالسرطان وسيد رجب يطلب مقابلة فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكي، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة dmc، انتقال "مؤنس" محمد فراج، إلى أحد الفنادق للإقامة فيه لمدة 3 ليال، وانتقل المشهد الى ذهاب "هنا" منى زكي لشراء بعض القمصان لمؤنس كمفاجأة له، وأرسلت له رسالة صوتية تطمئن عليه وسألته عن موعد رجوعه للمنزل.

وتناولت الحلقة أيضا توضيح طبيب لـ"بدر" سيد رجب سوء حالة "أمينة" عائشة بن أحمد مع مرض السرطان؛ بسبب أن الورم أصبح حجمه كبيرا، ولن ينفع معه إجراء أي عمليات نهائيا، وأن العلاج الكيماوى لن يأتي بأى نتيجة، وذهب "بدر" لإخبار "أمينة" التي كانت تعلم النتيجة مسبقا، ولكنها أظهرت حالة كبيرة من الحزن، بعد أن أصبحت تعيش أيام سعيدة مع "حازم" خاصة أنه اعترف لها بحبه.

واختُتمت الحلقة بمشهد تواجد "بدر" سيد رجب، بنفس الفندق الذى يتواجد فيه "مؤنس" محمد فراج، أثناء تناوله للخمر في البار، وقام بالاتصال بـ"مؤنس" وطلب مقابلته، موضحا له أنه وجد حلا للمشكلة التي يعانى منها، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25