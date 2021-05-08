شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 25.. عابد يكتب كل ثروته لغزل قبل انتحاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بتحدث عابد "خالد الصاوى" مع نفسه فى المرآة وأنه مازال يحب غزل "ياسمين عبد العزيز" ويظل يبكى على افتقاده لها ثم يرتدى أشيك ملابس ويتناول العشاء ثم يخرج مسدس ويطلق على نفسه رصاصة فى الرأس وينتحر.

ويصل رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى"، مكان مقتل عابد تيمور فى الفندق ويطلب احضار الخديوى للتحقيق معه واستجوابه.

ويتصل عماد "أحمد الرافعى" بنادين "دنيا عبد العزيز" ليبلغها بخبر انتحار عابد تيمور ويطلب منها الحضور للفندق يذهب الخديوى بعد الإفراج عنه ليبلغ غزل بإن عابد تيمور مات لتحزن بعد سمعها الخبر.

ويذهب عماد ونادين لمحامى عابد ويتحدثون عن طريقة تقسيم أملاك عابد، ليعود المشهد فلاش باك ويتحدث عابد مع المحامى ويبلغه أنه كتب جميع أملاكه وثروته لغزل.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

اللى مالوش كبير

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اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير