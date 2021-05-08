"لا الكلمات تكفي ولا تعبر".. سميرة سعيد تنعي الموسيقار جمال سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت النجمة سميرة سعيد، الموسيقار جمال سلامة، الذي وافته المنية يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت سميرة، عبر حسابها على تويتر: "‏قضيت اليوم ساعات وأنا أحاول نعي جمال سلامة.. لا الكلمات تكفي ولا تعبر، ولا يمكنني اختصار مشواري الناجح معه ولا الكتابة عن عبقريته الفنية أو ذكرياتي الجميلة الصعب حصرها معه في مجرد جملتين".

وأضافت: "جمال سلامة.. ستظل حاضرا بروحك الجميلة.. رحمة الله عليك".

جدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة، نقل منذ أيام قليلة إلى مستشفى الهرم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته كانوا يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقي في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه.

وحصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.