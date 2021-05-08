شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 25..سعيد يرفع المسدس في وجه الفخراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 25، قيام سعيد - إسلام إبراهيم برفع المسدس في وجه نجيب زاهى زركش - يحيي الفخراني، وذلك ليكتب له شيك بمليون جنيه تعويضا عن الحياة التي عاشها.

واستسلم زركش لتهديد سعيد ومنحه شيك بمليون جنيه، ولكنه عندما ذهب للبنك ليصرف الشيك وجد زركش هناك ومعه حقيبة بها مليون جنيه واشترط عليه أن يعيد المليون جنيه له بعد عام ويستثمر المليون جنيه ويعيده اليه سواء نجح أو فشل، واشترط عليه ألا يراه مرة أخري خلال السنة .

وشهدت أحداث المسلسل نجيب زاهي زركش، محاولة رنا رئيس –نانسي- التقرب من رامز أمير-مسعد- من جديد، ولكنه مازال حزينا منذ اكتشاف أنه ابن نجيب زاهي زركش، ويذهب بنانسي لملجأ الأيتام الذى عاش فيه طفولته ليطلعها على جانب من حياته البائسة التى عاشها، ولكنها تؤكد له على حبها له رغم كل شيء ولكنه يصدمها برده.

وطلب نجيب زاهي زركش من طريف أن يساعده في أداء الصلاة وأن يشجعه على المداومة، وذلك بعد حالة الحزن التي دخل فيها بسبب قيام مسعد -رامز أمير-، برفض أبوته للمرة الثانية، حيث شهدت أحداث مسلسل نجيب زاهى زركش الكشف عن أبوة نجيب زاهى زركش -يحيى الفخرانى-، لمسعد -رامز أمير-.



يحيى الفخرانى واسلام ابراهيم



يحيى الفخرانى



اسلام ابراهيم

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.