شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الشبل من ذاك الأسد.. نور خالد النبوى يتألق فى الحلقة الـ25 من الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسد الفنان الصاعد نور النبوي، نجل النجم خالد النبوي، شخصية ضابط عمليات خاصة في الحلقة الـ 25 من مسلسل الاختيار 2 "رجال الظل"، التي عرضت منذ قليل وأظهرت بطولات رجال الشرطة المصرية في التصدي للأوكار الإرهابية التي تهدف لإسقاط مصر.

وتألق نجل الفنان خالد النبوي، في شخصيته البطولية التي ظهر بها في الحلقة الـ 25 من المسلسل الذى يوثق بطولات رجال الشرطة المصرية في التصدي للجماعات الإرهابية والخليات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.



نجل خالد النبوي فى شخصية الملازم أول شهيد أحمد شوشة

وخطف نجل خالد النبوي الأنظار إليه في تجربته التمثيلية الأولى في عالم الدراما، والتي جسد فيها شخصية الملازم أول أول أحمد شوشة الذي جسد دوره نور خالد النبوي، كان قد تخرج من أكاديمية الشرطة المصرية دفعة 2016، وكان من ضمن رجال الشرطة الذين يمتلكون كفاءة قتالية، وشارك في معركة الواحات التي استشهد فيها عدد من ضباط العمليات الخاصة.



الملازم أول أحمد شوشة

ونجح نجل النبوي الذى درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الامريكية، في لفت انتباه الكثيرين، ليسير على نهج والده التمثيلي في عالم الدراما والسينما، وسرعان ما حظى على إعجاب الكثيرين على منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وعرضت الحلقة 24 من المسلسل أمس الخميس أسماء شهداء مأمورية الواحات وهم، المقدم أحمد فايز، والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد، والعميد امتياز إسحاق، والنقيب أحمد طارق زيدان، والرائد أحمد عبد الباسط محمد، والنقيب كريم فرحات، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب أحمد حافظ شوشة، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد، مجند عمرو فرغلى أحمد.



نور خالد النبوي فى مسلسل الاختيار



نور خالد النبوي



نور خالد النبوي ووالده

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة الحلقة 25 من المسلسل اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات، حيث صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة