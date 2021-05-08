شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العمرى يلفت الأنظار فى دراما رمضان بـ"اللى ملوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرزت دراما رمضان 2021 عددا من الوجوه الشابة الذين لفتوا الأنظار في الأعمال الدرامية وكانوا حديث المشاهدين ورواد السوشيال ميديا، منهم الفنان الشاب كريم العمرى الذى لفت الأنظار في مسلسل "اللى ملوش كبير" أمام النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يلفت فيها كريم العمرى الأنظار فهو واحد من الأبطال المشاركين في مسلسل الاختيار في جزئه الأول، وساعده على التألق أنه واحد من أبناء القوات المسلحة إذ تخرج كريم في الكلية الجوية المصرية وعمل ضابطًا قبل أن يقتحم المجال الفني، وكان له زملاء وجنود ضحوا بأرواحهم في سبيل مصر، لذلك كان معايشًا لبطولات أبناء الجيش المصرى.

وعن مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل الاختيار الذى جسد أحد أصدقاء البطل منسى ، قال: "الحمد لله العمل لاقى نجاحا غير مسبوق فى مصر والوطن العربى، وبمجرد تواجده فيه شرف كبير، وهو جزء صغير من بطولات القوات المسلحة، وأنا واحد من أبناء الجيش المصرى، لأنى كنت ضابط طيار قبل أن أخوض المجال الفنى، وهذا سر نجاحى فى الدور .

وأضاف أنه تدرب على النزول بالحبال والتحرك والاقتحام وكل تدريبات قوات الصاعقة وكان التدريب مرهق لكنه كان ممتعًا فى نفس الوقت، وذكرتنى بالتدريبات التى كنت أتلقاها حسن كنت ضابطًا .

الممثل الشاب كريم العمرى خريج الكلية الجوية المصرية شارك فى الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك" ثم شارك فى مسلسل ( لدينا اقوال أخرى ) مع يسرا . ومسلسل ( حشمت فى البيت الأبيض ). ومسلسل ( الزوجه ١٨ ) . ومسلسل (نصيبى وقسمتك ) وعلى الصعيد السينمائى كانت أولى مشاركاته فيلم الممر .