كريس براون يتجاهل إجراءات التباعد الاجتماعي.. والشرطة تتدخل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: انتهى عيد ميلاد كريس براون الضخم بشكل مفاجئ عندما اقتحمت الشرطة الحفل لإجلاء مئات الضيوف الحاضرين، الذين تجاهلوا إجراءات التباعد الاجتماعي وسط جائحة كورونا.

واحتفل المغني بعيد ميلاده الثاني والثلاثين في 5 أيار (مايو) بحفلةٍ منزليةٍ في كاليفورنيا بحضور نحو 500 ضيف، بحسب موقع “الميترو” البريطاني. ولم تؤكد الشرطة ما إذا كانت الحفلة أقيمت في منزل براون لكن النجم يمتلك عدّة ممتلكات في سان فرناندو فالي.

وتُظهر اللقطات التي نشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ضباط شرطة لوس أنجلس مع مجموعات كبيرة خارج المنزل. أما في الداخل، كان كريس يحتفل مع أصدقائه، بما في ذلك مغني الراب “جي إيزي” الذي نشر مقطع فيديو للحشود الضخمة.

في مقاطع فيديو أخرى، شوهدت عدة مجموعات جالسون بجانب المسبح بينما أقيمت خيام بيضاء في الحديقة. وبدا المغني معجباً جداً بالاهتمام الذي اجتذبته حفلته وشارك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، معلّقاً: “أصبحت الحفلة في منزل كريس براون سيئة!”، ثم تفاخر معلّقاً: “نجحت المهمة”.