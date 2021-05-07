فرقة كولدبلاي تطلق أغنيتها الجديدة من الفضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت فرقة “كولدبلاي” أغنيتها الجديدة على متن محطة الفضاء الدولية.واستعانت الفرقة الحائزة على جوائز لا تحصى برائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت لتقديم تجربة خارجة عن هذا العالم، وتحديداً على ارتفاع 402 كيلوميراً فوق سطح الأرض، بحسب موقع “الميرور” البريطاني.

وقدمت الفرقة، التي يغني فيها النجم كريس مارتن، لرائد الفضاء أداءً خاصاً لأغنية Higher Power أي “القوة العليا” حيث استعانت بصورٍ مجسّمة للرقص.

وكان بيسكيت سعيداً بتقديم أول عرض للأغنية الجديدة التي قام ببثها بعد منتصف الليل بقليل على متن المحطة الفضائية.

وجاء العرض الأول للأغنية بعد محادثة تناولت أوجه تشابه بين الجولات الموسيقية العالمية والحياة في محطة الفضاء الدولية، هشاشة كوكب الأرض وما إذا كان رائد الفضاء قد التقى بكائنات فضائية.