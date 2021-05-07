هل استنسخت ياسمين عبدالعزيز فستان زفافها من فستان عودة شيريهان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: أحدث فستان الزفاف الذي ظهرت به الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ضمن أحداث مسلسلها “اللي مالوش كبير”، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهام مصممه هاني البحيري باستنساخه من فكرة فستان Miss Dior الذي ظهرت به الفنانة شريهان في إعلانها الرمضاني.

ودار حديث واسع بين المتابعين عن فكرة الاستنساخ هذه، ما دعا هاني البحيري لكشف تفاصيل العمل على الفستان، لافتاً إلى أنه بدأ التحضير له منذ شهر فبراير الماضي، وتسلّمته الفنانة يوم تصوير الحلقة، وكان ذلك قبل عرضها بيومين.

وبحسب تقارير صحافية، أوضح البحيري أن ياسمين عبدالعزيز جاءت إلى بروفة الفستان وأبدت إعجابها به، مُعقباً بأنه اعتمد فيه على التطريز اليدوي للورود والتول.

ونفى استنساخ فكرة الفستان من نفس فكرة فستان Miss Dior الذي ظهرت به الفنانة شريهان في إعلانها كما تردد، مدللاً على ذلك بأنه لم يكن يعلم أن شيريهان ستظهر في رمضان 2021.

ولفت إلى أنه صمم الفستان “هدية” لياسمين عبد العزيز، لأنها طلبته شخصياً من جهة الإنتاج للعمل عليه، واصفاً إياها بالصديقة العزيزة، وأنه تشرف بالتعاون معها، مقابل وضع اسمه على تتر المسلسل فقط.

مسلسل “اللي مالوش كبير” من بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان السيد، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، وعايدة رياض، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.