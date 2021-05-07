شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 25.. مشاهد حقيقية من جنازات شهداء الواحات على أغنية مؤثرة للكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، بذهاب زكريا "كريم عبد العزيز" إلى المستشفى لمعرفة بعض المعلومات من الجنود المصابين بحادث الواحات، ويروى أحدهم ويدعى "كامل" التفاصيل وأن الضباط استشهدوا أبطالا، فيما يستقبل يوسف "أحمد مكى" مولوده الأول ويطلق عليه وحيد على اسم زميله الضابط وحيد الذى استشهد فى مأمورية الواحات.



مكى



الاختيار2



الاختيار 2



الاختيار2

زكريا يعيش حالة صعبة والحزن يخيم عليه فى منزله، وينهار فى البكاء، وتحاول زوجته نادية "انجى المقدم" التخفيف عنه، ويخبرها أنه لا يعرف يذهب لجنازة من فيهم، وبعدها تعرض الحلقة مشاهد حقيقية من جنازة الضباط الشهداء، على أنغام أغنية وطنية جديدة للكينج محمد منير سجلها خصيصا لهذه الحلقة، وبعدها تم عرض صور حقيقية لشهداء مأمورية الواحات.



كريم عبدالعزيز

واستشهد فى مأمورية الواحات، المقدم أحمد فايز، والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد، والعميد امتياز إسحاق، والنقيب أحمد طارق زيدان، والرائد أحمد عبد الباسط محمد، والنقيب كريم فرحات، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب أحمد حافظ شوشة، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد، مجند عمرو فرغلى أحمد.



مكى وكريم



ماجدالكدوانى

وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، الحلقة 25 اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات، حيث صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة .

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.