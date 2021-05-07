شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العمرى: توقعت نجاح "اللى ملوش كبير".. ومشاركتى في "الاختيار 1" شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الشاب كريم العمرى الذى لفت الأنظار في مسلسل "اللى مالوش كبير"، إن ترشيحه جاء عن طريق المخرج مصطفى فكرى، والمؤلف عمرو محمود ياسين، وإنه كان متفائلا؛ لأن هذا الثنائى ناجح دائما، وقدم معهما أهم أعماله.

وأضاف العمرى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الدور رغم صغره إلا أنى وافقت على الفور لأنه دور مهم، وهذا أصغر دور لى منذ بدايتى الفنية، وبالفعل ظهرت الشخصية بالشكل اللائق بفضل توجهات المخرج والمؤلف، والعمل كان من أنجح مسلسلات هذا الموسم، وأود أن أبارك لكل صناع العمل وعلى رأسهم النجمة ياسمين عبد العزيز.

وعن مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل الاختيار الذى جسد أحد أصدقاء البطل منسى ، والحمد لله العمل لاقى نجاحا غير مسبوق فى مصر والوطن العربى، وبمجرد تواجده فيه شرف كبير، وهو جزء صغير من بطولات القوات المسلحة، وأنا واحد من أبناء الجيش المصرى، لأنى كنت ضابط طيار قبل أن أخوض المجال الفنى، وهذا سر نجاحى فى الدور .

وأضاف أنه تدرب على النزول بالحبال والتحرك والاقتحام وكل تدريبات قوات الصاعقة وكان التدريب مرهق لكنه كان ممتعًا فى نفس الوقت، وذكرتنى بالتدريبات التى كنت أتلقاها حسن كنت ضابطًا .

الممثل الشاب كريم العمرى خريج الكلية الجوية المصرية شارك فى الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك" ثم شارك فى مسلسل ( لدينا اقوال أخرى ) مع يسرا . ومسلسل ( حشمت فى البيت الأبيض ). ومسلسل ( الزوجه ١٨ ) . ومسلسل (نصيبى وقسمتك ) وعلى الصعيد السينمائى كانت أولى مشاركاته فيلم الممر .