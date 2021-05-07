شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 25.. استشهاد ضباط حادث الواحات والحزن يخيم على زملائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، بحادث الواحات واستشهاد ضباط المأمورية، على رأس شهداء الواحات، أحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى، وأحمد جاد "أحمد رفعت"، وكريم "عمر زكريا" وباقى الضباط قى المأمورية، بعدما تم التعامل معهم بأسلحة ثقيلة وصواريخ وار بى جى تسبب فى تفجير المدرعات وإصابة الضباط قبل إطلاق الرصاص عليهم من قبل التكفيريين.

التكفيرون يصلون إلى مدرعات الشرطة بعد تفجيرها واستشهاد شهداء حادث الواحات، للتأكد من قتل كل الضباط الموجودين، يخبر التكفيرى الشيخ حاتم "عايد عنانى" عناصره التكفيرية بعدم قتل العساكر حتى يعودوا إلى قياداتهم لحكاية ما حدث لهم، ليخرج النقيب أحمد شوشة "ويواجه التكفيرين بكل شجاعة ويضربوه بالرصاص، فيما يعود بعض المجندين من المأمورية.

يصل خبر استشهاد ضباط مأمورية الواحات إلى يوسف "أحمد مكى" وهو فى المستشفى ينتظر ولادة طفله الأول، ويغادر المستشفى ويذهب إلى مبنى الأمن الوطنى، والحسرة والحزن على وحه زكريا "كريم عبد العزيز" الذى يقرر الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على زملائه المصابين، وعند وصوله يجد صعوبة فى التحدث معهم بسبب إصاباتهم البالغة.

وعرضت الحلقة 24 من المسلسل أمس الخميس أسماء شهداء مأمورية الواحات وهم، المقدم أحمد فايز، والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد، والعميد امتياز إسحاق، والنقيب أحمد طارق زيدان، والرائد أحمد عبد الباسط محمد، والنقيب كريم فرحات، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب أحمد حافظ شوشة، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد، مجند عمرو فرغلى أحمد.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة الحلقة 25 من المسلسل اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات، حيث صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.