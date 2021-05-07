شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 25.. بدء معركة الواحات واستشهاد عدد من الضباط بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، بتحرك قوات الشرطة يوم 30 أكتوبر 2017، إلى منطقة الواحات، ولكنهم وجدوا صعوبة فى الوصول إلى المكان المتمركز فيه العناصر التكفيرية واثناء سير المدرعات يشاهدهم أحد العناصر التكفيرية ويبلغ قائد التنظيم، الشيخ حاتم "عابد عنانى" بتحركات الشرطة، ليتحرك بصحبة التكفريين لمواجهة قولت الشرطة من فوق الجبل.

شهداء الواحات

يطلق التكفيرى حاتم دانة ار بى جى تجاه المدرعة الأولى للقوات ويفجرها، يبدأ هجوم التكفيرين على الشرطة وسط إصابات شديدة من قبل الضباط، والبعض الذى استشهد، فيما يواصل الإرهابيون الهجوم بأسلحة ثقيلة وسط مقاومة شديدة من الضباط الذين أسقطوا عدد كبير من التكفيرين المختبئين فوق الجيل ويطلقوا الصواريخ والمتفجرات على مدرعات الشرطة.

وعرضت الحلقة 24 من المسلسل أمس الخميس أسماء شهداء مأمورية الواحات وهم، المقدم أحمد فايز، والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد، والعميد امتياز إسحاق، والنقيب أحمد طارق زيدان، والرائد أحمد عبد الباسط محمد، والنقيب كريم فرحات، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب أحمد حافظ شوشة، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد، مجند عمرو فرغلى أحمد.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة الحلقة 25 من المسلسل اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات، حيث صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.