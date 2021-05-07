شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير ناعيا الموسيقار جمال سلامة: اختطف الموت واحدا من أهم أصدقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكينج محمد منير، على تقديم واجب العزاء، فى الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الذى غادر عالمنا اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر لنعى الراحل.

وقال الكينج منير فى تغريدته "اختطف الموت واحدا من أهم أصدقائى الدكتور جمال سلامة الذى شاركت معه العديد من الأعمال المؤثرة التى أعتز بها، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

وكان الإعلامي محمد السماحى، ابن شقيقة الموسيقار جمال سلامة، قد صرح مؤخرا بأن خاله الموسيقار الكبير تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المعادى، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكى يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جانى بعد يومين"، "ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" و قصيدة "مع جريدة" للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينات، التى ما زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبى دائما".