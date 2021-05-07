شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 25.. جليلة تتهم عساف بخيانة عهده معها والإبلاغ عن غفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة 25 من مسلسل "نسل الأغراب"، بذهاب حمزة "أحمد مالك" لخاله على الغريب "دياب" فى مكتبه بالقسم وبوجود خاله الثانى حسيب "ادوارد"، ويخبر حمزة، عليّ بأنه كان على حق عندما أكد له أن فاطمة "ريم سامى" ضحية خناقته مع أخيه سليم "أحمد داش" عليها، وعندما سأله "على الغريب" هل غفران "أمير كرارة" هو الذى أمر بضرب فاطمة بالرصاص ليرد عليه حمزة بأنه لا يعرف .



نسل الاغراب الحلقة 24

حمزة يزور غفران فى السجن ويتهمه بالافتراء على محاولة قتل فاطمة "ريم سامى"، وأنه قام بكل ذلك لنصرة سليم عليه لأن البنت أحبته ولم تحب ابنه ولنه رفض أن يرى ابنه مهزوم، ليقرر قالها حتى يرتاح سليم، ويهدده حمزة بأن فاطمة اذا ماتت سيأخذ ثأره منه، ليرد عليه غفران أنه كان لابد من قتله وقت زواجه من والدته جليلة "مى عمر" لانه ابن عساف ودمه يجرى فى عروقه، ويعده غفران بأنه اذا جاء اليوم الذى يموت فيه مقتول سيكون على يده.



نسل الاغراب الحلقة 24

تتحدث جليلة مع أخبها على الغريب، عن قبضه على غفران وتنكر معرفتها بتجارته فى المخدرات وتطلب منه عدم إيذائه ويتأكد من القصة كاملة، ليؤكد لها علي بأن هناك تحريات ومعلومات مؤكدة وتم التاكد منها جاءته قبل القبض عليه، وتخبره برغبتها فى زيارة غفران والاطمئنان عليه لأنه والد ابنها سليم، ويخبرها "علي" بأن عساف هو الذى اعطى له المعلومات عن تجارة غفران فى الأفيون ومكانها بمساعدة أحد العمال.



نسل الاغراب الحلقة 24

تذهب جليلة إلى عساف فى السرايا وتؤكد له أنه أغلف اتفاقه معها، وتواجهه بالابلاغ عن غفران بأنه يتاجر فى الافيون رغم أنها طلبت منه عدم ايذاء غفران، وتتهمه بخيانة الوعد، ليرد عليها عساف بأنه من البداية وهو ينوى ايذائه ومازال أمامه الكثير ليفعله



نسل الاغراب الحلقة 24

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.