شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبة نيوتن" الحلقة 25.. محمد ممدوح يعترف بحبه لـ عائشة بن أحمد و"زى" يعود لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، تنفيذ "زى" آدم الشرقاوى لطلب "هنا" منى زكى، بالحضور إلى مصر، وتحدثت معه، وأخبرته بأنها لا تستعد للتقرب من زوجها "مؤنس" محمد فراج، وتشعر بالخوف، وطلب منها أن تتركه لأنها تشعر بأنه صاحب وليس زوجا، وأخبرته بأنه أحضرت له مفاجأة، حيث جاء والده بعدما أخبرته "هنا" بوصول ابنه "زياد"، ولم تسر الأمور على ما يرام، وأن المقابلة كانت جافة ومجرد أن والده يعطيه الأموال لكى يصرف على نفسه فقط.

وانتقل المشهد بعد ذلك لمواجهة أسرة "مؤنس" محمد فراج له بأن الطفل "إبراهيم" ليس ابنه، بعدما قامت شقيقته بتحليل DNA له وللطفل حتى تتأكد، خاصة أن الطفل منسوب في جواز السفر باسمه، وشرح لهم ما حدث بالضبط وسبب نسب الطفل له، وسألته شقيقته الثانية عن سبب عزوف "هنا" من أداء الواجب الشرعى معه، لينكر ذلك تمام، وأخبرته بأنها تزوجت مرتين، وأن من الصعب أن الست تكون مع زوجها الثانى دون أن تنسى الزوج الأولانى.

وأظهرت "أمينة" عائشة بن أحمد، غيرتها على "حازم" محمد ممدوح في الحفل المقام بمنزلهما أثناء وقوفه مع فتاة أخرى، فيما اعترف لها للمرة الأولى بأنه يحبها، وهو الأمر الذى تسبب في سعادتها بشكل كبير، وحضرت "يارا" مايان السيد شقيقة "هنا" منى زكى، حاملة "إبراهيم" طفل حازم، من أجل رؤيته والجلوس معه.

وحضر "بدر" سيد رجب الحفل، وطلب من "حازم" أن يعيد له "أمينة" عائشة بن أحمد إلى المنزل مرة أخرى وأنه يحبها كثيرا، وأخبره بأنها ليست ابنته، ولكنه يحبها، ليخبره "حازم" بأن من المهم هي تحب من، فيما حضرت أمينة بعد ذهاب "حازم"، وأعربت عن سعادتها لـ"بدر" بعد أن اعترف لها "حازم بحبه لها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25