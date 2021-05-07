شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز صور الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 2" قبل عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقايق قليلة وتعرض الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار2" على قناة ON، بدون إعلانات والتي ينتظرها الجميع، لاسيما أن الحلقة تتناول مأمورية الواحات عام 2017 والتي أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة في مواجهات مسلحة مع إرهابيين بمنطقة الواحات في الجيزة، وننشر عدد من الصور التى تضمنتها الحلقة 25.



كريم عبدالعزيز



عمرمصطفى متولى



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25



مسلسل الاختيار



مسلسل الاختيار2



احمد سعيد عبدالغنى



احمدمكى



حلقة 25 مسلسل الاختيار



صور من مسلسل الاختيار الجلقة 25



صور من مسلسل الاختيار



صور من مسلسل الاختيار2

وعرضت الحلقة 24 من المسلسل أمس الخميس أسماء شهداء المأمورية، المقدم أحمد فايز، والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد، والعميد امتياز إسحاق، والنقيب أحمد طارق زيدان، والرائد أحمد عبد الباسط محمد، والنقيب كريم فرحات، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب أحمد حافظ شوشة، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد، مجند عمرو فرغلى أحمد.

,قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة حلقة مسلسل الاختيار 2، اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات، حيث يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

مسلسل "الاختيار 2" هو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية، ويحقق أعلى المشاهدات، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.