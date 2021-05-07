شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 25 ..كحلة تحذر شهاب باشا من السفر إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 25، تحذير كحلة (فريدة سيف النصر)، شهاب باشا (صبري فواز) من السفر للقاهرة، حيث يريد السفر للوصول إلى موسى (محمد رمضان) وإرجاعه لشقيقته شفيقة (هبة مجدي).

وقرأت كحلة الفنجان لشفيقة، ويبدو أنها رأت مقتل شهاب باشا، حيث اتفقت شويكار (جينا سليم) شقيقة شهاب باشا، مع نوفل (منذر رياحنة) نجل كحلة، على قتل شقيقها، وشهدت أحداث مسلسل موسى قيام موسى (محمد رمضان) بالسفر إلى غزة، وذلك للعمل في مجال التجارة، حيث اختار شراء أجهزة راديو وبيعها في مصر، وسافر موسى بصحبة صديق قديم له، وتعلم كل شيء له علاقة بفك وتركيب وتصليح الراديو، ليعود إلى سوق باب اللوق محملا بشحنة من أجهزة الراديو.



نجيب بالحسن



محمد رمضان



محمدرمضان مسلسل موسى

ودعمت حلاوتهم (سمية الخشاب) موسى بمبلغ ألف جنيه، ليبدأ تجارته، ولكنه رفض أن تعطيه أموالها، لتحتال على الأمر بأن تعطي الألف جنيه إلى زتونة (فارس الحداد) صبي شقيقها المعلم وهبة (سيد رجب) وكلفته بأن يعطي المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف، بعيدا عنها، وهو ما قام به بالفعل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.