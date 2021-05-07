شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 25.. حمزة يتوعد غفران وفاطمة تستفيق فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 25 من مسلسل "نسل الأغراب" بمشادة كلامية بين جليلة "مى عمر" وعساف "أحمد السقا" فى المستشفى بسبب حمزة "أحمد مالك"، تعود جليلة بصحبة ابنها حمزة الذى يخبرها بحزنه على ما فعله غفران "غفران" مع فاطمة "ريم سامى" التى أحبها، ويعتقد انه فعل ذلك بسبب ابنه سليم "أحمد داش" لأنها يرى تفضيل غفران لسليم عليه خاصة أن الأول ابنه من صلبه.



نسل الاغراب الحلقة 24

ويشتكى حمزة أن سليم أخاه لا يحبه وأنه تدخل فى قصة فاطمة وهو ليس له دخل فيها لأنها رفضت التحدث معه أكثر من مرة، وتسبب ذلك فى مشكلة بينهما وخصامهما، وتحاول جليله تخفيف التوتر بينه وبين أخيه وكذلك غفران الذى يعد ميل أبيه لأن من رباه منذ صغره وأنه يحبه مثل سليم ولا يفرق بينهما تماماً، الا أن حمزة يهدد ويقسم، بأن فاطمة إذا ماتت سيضرب غفران بالنار مثلما فعل فيها. وشهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25، حزن عساف وتأثره على فاطمة وهى على سرير المرض، ويؤكد لمسعد "أحمد فهيم" أنه يرى فاطمة أطيب خلق الله وأن لها معزة خاصة فى قلبه، وتفيق فاطمة ويهزر معها عساف لترد عليه مباشرة ، ويذهب العمدة حسيب "ادوارد" إلى علي الغريب "دياب" فى القسم، ويندهش من تجارة غفران فى الأفيون، ويرد عليه علي العريب بأنه لم يكن يريده الزواج من غفران.



نسل الاغراب الحلقة 24

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.