شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 25 تشهد ظهور السير جون من جديد ويقابل محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 25، قيام موسى بالاتجار فى مجال بيع راديو ماركونى، حيث أهدى واحد لصانع الأحذية الإيطالى والذى بدوره أرسله إلى خواجة آخر باع له ثلاثة أجهزة، ثم أرسله ليهدى جهاز إلى سفير صديق له.

محمدرمضان مسلسل موسى



محمد رمضان

وشهد مسلسل موسى الحلقة 25، مقابلة موسى للسير جون القائد الأنجليزي - نجيب لحسن، الذي كان يحاربه موسى فى الصعيد، حيث كان فى حفل للسفير وحضره موسى. وشهدت أحداث مسلسل موسى قيام موسى – محمد رمضان بالسفر إلى غزة، وذلك للعمل في مجال التجارة، حيث اختار شراء أجهزة راديو وبيعها في مصر، وسافر موسى بصحبة صديق قديم له، وتعلم كل شيء له علاقة بفك وتركيب وتصليح الراديو ليعود إلى سوق باب اللوق محمل بشحنة من الراديوهات.



نجيب بالحسن

ودعمت حلاوتهم – سمية الخشاب موسى بمبلغ ألف جنيه ليبدأ تجارته ولكنه رفض أن تعطيه أمولها، لتحتال على الأمر بأن تعطي الألف جنيه إلى زتونة – فارس الحداد، صبي شقيقها المعلم وهبة – سيد رجب وتقول له أن يعطي المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف بعيدا عنها وهو ما قام به بالفعل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.